Путин не будет приветствовать Зеленского с инаугурацией

Президент России Владимир Путин не будет приветствовать президента Украины Владимира Зеленского с инаугурацией, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом информирует Радіо Свобода.

В ответ на вопрос, можно ли ожидать поздравления от Путина Песков сказал: "Нет, (Путин - КР) будет поздравлять с первыми успехами".

20 мая Зеленский принес присягу президента Украины. После этого он заявил, что распускает парламент восьмого созыва и призвал членов Кабинета министров уйти в отставку.

В апреле Зеленский одержал победу во втором туре выборов президента, получив 73,22% голосов. Пятый президент Украины Петр Порошенко имел 24,45%. По материалам Крым.Реалии