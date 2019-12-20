Путин встретился в Санкт-Петербурге с Медведчуком.

Медведчук приехал к Путину с идеей переговоров в "нормандском формате" на уровне парламентов

Президент России Владимир Путин в пятницу встретился в Санкт-Петербурге со своим кумом Виктором Медведчуком.

Об этом говорится на сайте Кремля.

"Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге с первым заместителем председателя правительства - министром финансов Российской Федерации Антоном Силуановым и главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. Обсуждался, в частности, ход российско-украинских переговоров по соглашению о транзите газа", - сказано в официальном заявлении.

В то же время "РИА Новости" пишет, что Медведчук рассказал Путину об идее подключить парламенты Германии, Франции, России и Украины к работе "нормандского формата".

"Хорошая идея, я попрошу руководство Думы, чтобы они тоже поработали", - заявил на это Путин. По его мнению, "реакция будет только положительной".

Напомним, что Медведчук - депутат Верховной Рады, он один из лидеров пророссийской партии ОПЗЖ.

Сейчас переговоры в "нормандском формате" проходят только на уровне лидеров государств и их политических советников, а также министров иностранных дел. По материалам LB.ua