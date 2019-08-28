Рабинович и Бойко возглавили фракцию "Оппозиционная платформа - За жизнь"

В Верховной Раде Украины проходит заседание фракции политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Как сообщил журналист Владимир Кацман, который находится на заседании, только что единогласным решением сопредседателями фракции избраны народные депутаты Украины Вадим Рабинович и Юрий Бойко.

На сегодняшнее заседание прибыли все избранные по списку "Оппозиционной платформы - За жизнь", а также присоединившиеся к фракции депутаты- мажоритарщики.

В президиуме фракции - сопредседатели партии Вадим Рабинович и Юрий Бойко, глава политсовета и председатель стратегического совета партии Виктор Медведчук, а также председатель исполкома партии Сергей Левочкин.

На заседании фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" обсуждаются законодательные инициативы и действия, связанные с началом работы Верховной Рады Украины девятого созыва.