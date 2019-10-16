Рада одобрила законопроект о лишении нардепов выплат за прогулы

Верховная Рада одобрила во втором чтении законопроект No1035-2 о лишении народных депутатов выплат за прогулы.

Документ поддержали 265 парламентариев.

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко ранее подчеркивал, что за пропуски заседаний Верховной Рады без уважительной причины депутатов будут лишать средств на депутатские полномочия, а заработную плату оставят. Корниенко отмечал, что средства на депутатские полномочия - достаточно немалые и даже больше заработной платы.

Так, в случае, если депутат в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии Верховной Рады без уважительных причин не принимает непосредственное участие в более чем одной трети пленарных заседаний парламента или более чем половине заседаний комитета, в состав которого он входит, таком депутату не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

Прекращение возмещения депутату ВР расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, осуществляется распоряжением главы парламента по решению комитета, в компетенцию которого входят вопросы депутатской этики, которое принимается на основании данных регистрации с помощью электронной системы подсчета голосов карточками и сведений по учету рабочего времени народных депутатов, предоставленных Аппаратом Рады.

Напомним, ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что готов забирать у депутатов заграничные паспорта на время сессии для продуктивной работы парламента.

3 сентября депутаты направили на рассмотрение Конституционного суда Украины законопроект, который предусматривает прекращение полномочий народного депутата за "кнопкодавство" и прогулы.

По данным соцопроса, большинство украинцев поддерживают лишение депутатского мандата за "кнопкодавство" и прогулы.

По материалам "РБК-Украина", UA.NEWS