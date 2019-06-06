Рада отказалась от рассмотрения закона Зеленского о незаконном обогащении

Верховная рада Украины в четверг, 6 июня, отказалась рассматривать законопроект президента Владимира Зеленского об ответственности за незаконное обогащение.

Об этом объявил спикер парламента Андрей Парубий, передает "РБК-Украина".

В частности, нардепы не смогли включить соответствующий законопроект No10358 и альтернативный к нему No10358-1. За включение проголосовали лишь 205 депутатов ВР при 226 минимально необходимых.

Напомним, 5 июня Комитет по вопросам правового обеспечения правоохранительной деятельности Верховной Рады рекомендовал не включать в повестку дня президентский законопроект об ответственности за незаконное обогащение. Пр материалам ГолосUA