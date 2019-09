Рада планирует отменить неприкосновенность

Верховная Рада VIII созыва, вторая сессия которой откроется сегодня, планирует принять во втором чтении законопроект об отмене неприкосновенности народных депутатов, а также направить в КС семь законопроєктів по внесению изменений в Основной закон.

Об этом говорится в повестке дня, опубликованной на сайте парламента.

Планируется, что во время открытия сессии присягу на верность украинскому народу примут пять народных депутатов от партии "Слуга народа", которые войдут в парламент вместо вновь избранных чиновников - это Анатолий Остапенко, Татьяна Цыба, Иван Калаур, Юлия Гришина и Ольга Руденко.

После этого Верховная Рада планирует взяться за второе чтение законопроекта No 7203, предусматривающего отмену депутатской неприкосновенности, который КСУ 19 июня 2018 года признал конституционным.

Согласно действующему законодательству после принятия в первом чтении законопроект, который вносит изменения в Конституцию, должно поддержать на следующей сессии конституционное большинство не менее чем 300 голосами. Читайте также: Министр юстиции анонсировал радикальные реформы в пенитенциарной системе

Далее парламентарии планируют включить в повестку дня и направить в Конституционный Суд для получения заключения еще семь президентских законопроектов, касающихся внесения изменений в Конституцию. Это, в частности, проекты законов No 1013 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии), No 1014 "О внесении изменений в статью 106 Конституции Украины (относительно закрепления полномочий Президента Украины образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и освобождать от должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований)", No 1015 "О внесении изменений в статью 93 Конституции Украины (относительно законодательной инициативы народа)", No 1016 "О внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции Украины (относительно уполномоченных Верховной Рады Украины)". Кроме того, в их число входят законопроекты No 1017 "О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепление пропорциональной избирательной системы)", No 1027 "О внесении изменений в статью 81 Конституции Украины (относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины)" и No 1028 "О внесении изменения в статью 85 Конституции Украины (относительно консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады Украины)". По материалам Укринформ.