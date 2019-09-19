Рада поддержала закон Зеленского о реформировании ГПУ

Верховная Рада Украины во втором чтении поддержала законопроект No1032, поданный президентом Владимиром Зеленским, о реформировании Генеральной прокуратуры Украины, пишет РБК-Украина.

Документ поддержали 259 народных депутатов.

Законопроект предусматривает изменение системы аттестации прокуроров новой структуры в виде: Офис генерального прокурора, областные прокуратуры, окружные прокуратуры. При этом генпрокурору предполагается предоставить право ликвидировать и реорганизовывать окружные и областные прокуратуры.

Также закон предусматривает ликвидацию военных прокуратур, вместо них ГПУ сможет в случае необходимости создавать специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения Офиса генерального прокурора, областных прокуратур, окружных прокуратур.

В рамках реформирования ГПУ будет сокращено число работников органов прокуратуры с 15 до 10 тысяч человек и преобразование Национальной академии прокуратуры Украины в Тренинговый центр прокуроров Украины.

Кроме того, до 1 сентября 2021 года останавливаются полномочия квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, и устанавливается, что генеральный прокурор: утверждает порядок проведения отбора кадровыми комиссиями на занятие вакантной должности прокурора; определяет порядок замещения временно вакантных должностей прокуроров в органе прокуратуры; назначает лиц на административные должности в Офисе и на должность руководителя областной прокуратуры (с одобрения Комиссии по отбору руководящего состава органов прокуратуры); определяет порядок рассмотрения дисциплинарных жалоб кадровыми комиссиями о совершении прокурором дисциплинарного проступка и осуществления дисциплинарного производства; определяет порядок принятия решения кадровыми комиссиями по результатам дисциплинарного производства и при наличии оснований, предусмотренных законом "О прокуратуре", о наложении на прокурора дисциплинарного взыскания или решение о невозможности дальнейшего пребывания лица в должности прокурора.

По материалам MIGnews.com.uа