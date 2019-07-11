Рада приняла проект Избирательного кодекса

Народные депутаты Украины сегодня рассмотрели все поправки и приняли Избирательный кодекс во втором чтении

Соответствующее решение поддержали 230 народных депутатов.

"Избирательный кодекс по открытым спискам принят", - сказал спикер парламента Андрей Парубий.

Голосование продолжалась почти час.

Принятый Избирательный кодекс предусматривает право избирателя влиять на место кандидата в партийном списке и сохраняет барьер на уровне 5%.

Согласно принятым поправкам, кодекс вступает в силу с 1 декабря 2023 года.

Основной задачей законопроекта является создание единой унифицированной правовой основы для подготовки и проведения выборов в Украине в соответствии с Конституцией и рекомендациями международных организаций.