Рада приняла проект Избирательного кодекса
Народные депутаты Украины сегодня рассмотрели все поправки и приняли Избирательный кодекс во втором чтении
Соответствующее решение поддержали 230 народных депутатов.
"Избирательный кодекс по открытым спискам принят", - сказал спикер парламента Андрей Парубий.
Голосование продолжалась почти час.
Принятый Избирательный кодекс предусматривает право избирателя влиять на место кандидата в партийном списке и сохраняет барьер на уровне 5%.
Согласно принятым поправкам, кодекс вступает в силу с 1 декабря 2023 года.
Основной задачей законопроекта является создание единой унифицированной правовой основы для подготовки и проведения выборов в Украине в соответствии с Конституцией и рекомендациями международных организаций.