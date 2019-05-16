Рада разрешила ГБР нанимать оперативников

Верховная Рада 16 мая приняла во втором чтении и в целом законопроект No5395-д, который исправляет неточности и ошибки в законе о Государственном бюро расследований.

За него проголосовали 277 народных депутатов.

Авторы закона о ГБР забыли включить в перечень должностей Бюро должность оперуполномоченного. Принятие сегодняшнего законопроекта открывает ГБР путь для создания собственных оперативных подразделений.

До сих пор оперативное сопровождение операций ГБР осуществляли другие правоохранительные органы: Национальная полиция, Служба безопасности Украины, Государственная пограничная служба.

Напомним, что Государственное бюро расследований начало свою работу в ноябре 2018 года.

Верховная Рада приняла Закон о создании ГБР 12 ноября 2015 года. ГБР стало третьим правоохранительным органом после НАБУ и САП, запущенным с нуля. Создание Бюро является одним из условий предоставления Евросоюзом безвизового режима Украине, а также частью реформы прокуратуры, поскольку ГБР забирает у нее функцию досудебного расследования. По материалам LB.ua