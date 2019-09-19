Рада утвердила Сенниченко главой Фонда госимущества

Верховная Рада поддержала кандидатуру Дмитрия Сенниченко на должность главы Фонда государственного имущества (ФГИ) Украины.

Как передает "Интерфакс-Украина", за такое решение на заседании в четверг проголосовали 238 народных депутатов.

Сенниченко до недавнего времени работал в Фонде "Евразия", был директором по недвижимости и инфраструктуре национального почтового оператора "Укрпошта", а до этого - генеральным директором компаний JLL и Parkridge Holdings в Украине.

В его послужном списке также должность директора украинского бюро Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ), работа в парламенте и офисе премьер-министра, а также должность главного экономиста Нацбанка Украины и проект-координатора Sumitomo.

Сенниченко также является членом наблюдательного совета электронной системы государственных торгов "ProZorro.Продажи".