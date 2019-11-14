Рада в четверг рассмотрит проект госбюджета-2020

После того, как Верховная Рада в среду приняла в первом чтении закон о начале продажи земли в Украине, парламент на пленарном заседании в четверг рассмотрит проект государственного бюджета на 2020 год (законопроект No2000) во втором чтении.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

Первыми Рада рассмотрит законопроекты No0855 о разрешении размещать средства связи и навигации на землях обороны во 2-м чтении, No2194 о разрешении иностранцам покупать свободные от застройки и не относящиеся к сельскому хозяйству земельные участки, No2195 о продаже и аренде земучастков через электронные аукционы, No2109 и No1210 об администрировании налогов в 1-м чтении.

Также в повестке дня указаны в 1-м чтении законопроекты No2043 о соответствии информационной системы требованиям по защите информации, No1220 об изменениях в закон о нотариате, No2015 о бесплатной правовой помощи жителям неподконтрольных территорий, No2113 об ответственности судей за вынесение заведомо неправомерного решения; во 2-м чтении - законопроекты No0897 о внесении изменений в законы, регулирующие отношения, связанные с получением разрешительных документов, No0898 о научно-технической деятельности, No0942 о поддержке малого и среднего бизнеса, No0945 об отмене лицензирования экспорта и импорта спирта, алкогольных напитков и табачных изделий.

Далее парламент рассмотрит законопроект No2144 о внесении изменений в Бюджетный кодекс и проект государственного бюджета (No2000) во втором чтении.

Как сообщали Українськi Новини, 18 октября Рада проголосовала за госбюджет- 2020 в первом чтении. Также Кабмин увеличил доходы госбюджета-2020 на 14 млрд, а расходы - на 10.

Тем временем, 13 ноября Рада поддержала отмену моратория на продажу сельхозземель с октября 2020 и ограничение их покупки иностранцами до 2024 в первом чтении. Евросоюз поддержал открытие рынка земли в Украине.

Президент Владимир Зеленский обещает, что закон о запуске рынка земли разрешит продавать и покупать землю только украинским гражданам и компаниям, а иностранным - только по решению всеукраинского референдума.