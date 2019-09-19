Рада включила в повестку сессии закон о столице

Верховная Рада (ВР) внесла в повестку дня второй сессии законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О столице Украины - городе-герое Киеве". Накануне закон одобрил и рекомендовал принять профильный парламентский комитет.

Об этом KV стало известно в ходе утреннего пленарного заседания 19 сентября.

Депутаты ВР включили в повестку сессии законопроект No2143 - одобренный накануне парламентским комитетом по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства одобрил проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О столице Украины - городе-герое Киеве".

Председатель комитета Андрей Клочко, выступая перед коллегами с парламентской трибуны, сказал, что этот законопроект позволит разделить полномочия между выборным киевским городским председателем и назначаемым председателем горгосадминистрации, чтобы "не было в столице одного хозяина, который и не хозяин".

Нардеп из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко по мотивам голосования сказал, что "если нам предлагают такое решение, то нужно сразу сносить колонну Магдебургского права в Киеве как свидетельство уничтожения местного самоуправления. Президент хочет взять всю власть, по пословице "куй железо, пока горячо"? А я напомню, что как говорят у нас в Одессе, "жадность фраера сгубила".

В итоге, за включение в повестку сессии законопроекта проголосовали 237 нардепов, 48 высказались против, воздержались 56.

Как информировала KV, вчера, 18 сентября состоялось заседание комитета по вопросам организации госвласти. По его итогам секретарь комитета Дмитрий Исаенко ("Оппозиционная платформа - За жизнь") написал в Facebook, что комитет законопроект "Слуги нарорда" одобрил, и что "столице вернут райсоветы с исполкомами, а председателя КГГА будет назначать Президент".

Законопроект No2143 был зарегистрирован группой депутатов "Слуги народа" в Раде еще в пятницу, 13 сентября, однако его текст в открытом доступе появился только вчера. В распоряжении KV документ оказался раньше, и был проанализирован.

Как информировала KV, внеочередные выборы Киевсовета и мэра столицы состоятся 8 декабря с.г.

Новый Киевсовет, сокращенный до 84 депутатов, на протяжении месяца после своего избрания будет должен создать исполком.

Кроме этого, будут восстановлены райсоветы, выборы в которые состоятся после принятия закона про административно-территориальное устройство Украины. Пока неизвестно, сколько в столице будет районов и почти непонятно, каким образом их статусы будут взаимодействовать со статусом единой киевской общины.

Киевская горгосадминистрация (КГГА) останется и сможет создавать свои районные структурные подразделения, по сути - взамен ныне действующих райгосадминистраций (РГА).

Главой КГГА не сможет стать мэр Киева.

Такие новации подготовили киевлянам народные депутаты от "Слуги народа" в союзе с депутатами из "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Предлагаемые изменения уже осудил мэр города Киева Виталий Кличко: по его мнению, предлагаемый законопроект "О столице" разрушает принципы децентрализации и самоуправления. По материалам КиевVласть