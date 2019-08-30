Рада за два дня зарегистрировала более 120 законопроектов

Президент Владимир Зеленский и народные депутаты парламента 9-го созыва за два дня зарегистрировали более 120 проектов законов и постановлений. Об этом сообщается на сайте Верховной рады.

Зеленский в первый день работы Рады зарегистрировал 26 законопроектов и проектов постановлений. Все остальные законопроекты были зарегистрированы народными депутатами. Большинство зарегистрированных проектов касается организационных и кадровых вопросов относительно начала работы ВР нынешнего созыва и нового Кабинета министров, которые уже приняты.

Также есть законопроекты о внесении изменений в законы "О публичных закупках", "О приватизации государственного и коммунального имущества", "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг; относительно сокращения перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию.

РБК-Украина писало, глава парламента Дмитрий Разумков заявил о том, что Верховная рада поручила комитетам срочно рассмотреть законопроекты, внесенные президентом Украины Владимиром Зеленским в парламент.

Напомним, вчера Верховная рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект No7203, который предусматривает снятие неприкосновенности с народных депутатов. По материалам РБК-Украина.