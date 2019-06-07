Раде снова предложат уволить глав СБУ, МИД, Минобороны. И Луценко

Президент Владмир Зеленский еще раз направит в Верховную Раду представление на увольнение главы Службы безопасности Украины Василия Грицака, министра иностранных дел Павла Климкина, главы Минобороны Степана Полторака, а также генпрокурора Юрия Луценко. Об этом в эфире программы Право на власть на канале 1+1 заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

Он добавил, что по кандидатам на эти должности ведутся переговоры, но имен не назвал.

Также он заверил, что "в Украине нет кризиса в отношениях между президентом и парламентом, но есть конституционный кризис в отношениях между украинским народом и той частью власти, которая осталась".

30 мая Зеленский внес представления в Раду на увольнение глав МИД, СБУ и Минобороны. Их не уволили. По метериалам ЛІГАБізнесІнформ