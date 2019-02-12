Разрыв контракта с Аласанией отложили на май

Во вторник, 12 февраля, наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) принял решение считать 6 мая 2019 года последним днем действия контракта с главой НОТУ Зурабом Аласанией, сообщает Укринформ.

Предложение перенести дату прекращения контракта с Аласанией на 6 мая 2019 года внесла Татьяна Лебедева.

За данное решение проголосовали 11 членов Наблюдательного совета. Трое проголосовали "против" и один воздержался.

Как уточняет "Громадське" член Наблюдательного совета "Громадського" Евгений Глибовицкий подал предложение о том, чтобы отменить решение об отстранении Аласании. Он также подал иск в суд с требованием отменить это решение.

Как ранее сообщал Фокус: Зураб Аласания был назначен на должность главы правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины в апреле 2017 года 31 января 2018 набсовет разорвал с главой правления контракт. Решение было поддержано большинством голосов.

Аласания прокомментировал свою внезапную отставку. Он рассказал, что его не только не уведомили о причинах увольнения, но также "нарушили все процедуры".

Правление "Громадського" призвало пересмотреть решение об увольнении Аласании.