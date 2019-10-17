Разумков анонсировал "расследование" относительно нардепа Медяника

Относительно ситуации, которая сложилась вокруг народного депутата от политической силы "Слуга народа" Вячеслава Медяника, который является также членом Комитета Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, проведут внутреннее "расследование"

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков во время брифинга, информирует Depo.ua.

"Будет расследование этого вопроса. Насколько мне известно, оно будет проводиться. И по результатам того, что будет обнаружено, партия и фракция даст свою позицию. Я думаю, что такие вещи должны доводить до конца", - сказал он.

Одновременно Разумков отметил, что "по состоянию на сейчас" беседы с Медяником у него еще не было.

"Но я уверен, что она будет внутри фракции, потому что, в первую очередь, это член фракции", - добавил спикер.

Он отметил, что для начала должно быть проведено внутреннее "расследование".

"И уже исходя из результатов этого "расследования" или общения (мы - не досудебные еще органы), надо будет понимать, какое решение необходимо принимать. Они могут быть разные", - подытожил Разумков.

Напомним, 16 октября Медяник "засветился" с перепиской в Верховной Раде с вопросом влияния на прокуратуру.

Вместе с тем заместитель генпрокурора Виктор Трепак, которого упоминали в переписке, открестился от пойманного "на горячем" Медяника.

Позже стало известно, что Медяника якобы вызвали на ковер к президенту Владимиру Зеленскому.

Справка: Народный депутат от партии "Слуга народа" Вячеслав Медяник, который выиграл выборы на округе No27 в Днепре, на заседании Верховной Рады переписывался с бизнесменом Александром Яровым.

Яровой - бизнесмен из Днепра, который находится в деловом контакте с народным депутатом.

Из переписки следует, что тот просит его "порешать" некоторые вопросы и помочь с правоохранительными органами.

Следует отметить, что Медяника называют протеже олигарха Игоря Коломойского. Также он известен тем, что был помощником нардепа VIII созыва Андрея Денисенко (состоял в партии Коломойского УКРОП).

Его отец, Анатолий Медяник (умер в 2017 году), - бывший начальник спецподразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ в Днепропетровской области. А крестный - Анатолий Клименко, нардеп IV созыва.

До того, как стать нардепом, Медяник занимался строительным бизнесом в Днепре. Также он работал координатором юридического направления в Штабе национальной защиты Днепропетровской области, которым руководил Юрий Береза (депутат VIII созыва).

По материалам Depo