Разумков опроверг раскол в партии "Слуга народа"

Председатель Верховной Рады и председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков отрицает наличие раскола внутри пропрезидентской политической силы.

Об этом он заявил во время брифинга после Согласительного совета, передает корреспондент УНН.

"Нет никакого раскола, нет никаких проблем внутри партии", - отметил Разумков.

По его словам, анонсированный съезд партии, на котором будет избран новый председатель "Слуги народа", а также возможные изменения в партийной структуре, будет проходить исключительно с прицелом на местные выборы, которые запланированы на следующий год.

Напомним, ранее Разумков подтвердил, что планирует уйти с поста руководителя партии "Слуга Народу".

Как сообщал УНН, съезд партии "Слуга народа", на котором планируют избрать нового председателя политсилы, пройдет в конце октября или в ноябре.