Разумков прокомментировал востановление Шевчука в должности главы КСУ

осле решения Окружного административного суда города Киева о восстановлении Станислава Шевчука в должности председателя Конституционного суда перезагрузка КСУ не представляется возможным. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков во время брифинга в парламенте, передает корреспондент УНН.

"Поскольку Шевчук был восстановлен на работе решением суда, проведение каких-либо действий с избранием судьи Конституционного суда пока невозможно, поэтому будем смотреть, как будут дальше развиваться события", - отметил Разумков, отвечая на вопрос, возможна ли перезагрузка КСУ в связи с фактическим появлением второго главы суда.

Напомним, 11 октября Окружной административный суд восстановил Станислава Шевчука в должности судьи и председателя Конституционного Суда Украины.