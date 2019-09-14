Разумков провів зустріч з діючим Головою ОБСЄ

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков провів зустріч здіючим Головою ОБСЄ, Міністром закордонних та європейських справ Словацької Республіки Мірославом Лайчаком.

Учасники зустрічі обговорили перспективи подальшої взаємодії з Організацією з безпеки і співробітництва в Європі.

Голова Верховної Ради України запевнив Мірослава Лайчака у подальшій ефективній співпраці з ОБСЄ щодо захисту інтересів України. Дмитро Разумков зазначив, що вже є перші кроки у напрямку розблокування процесу врегулювання ситуації на Донбасі, зокрема, відзначив зусилля Президента України Володимира Зеленського у питанні звільнення заручників. Він також повідомив, що відбулося точкове припинення вогню, розведення військ та важкого озброєння, і висловив сподівання, що вогонь буде припинено по всій лінії фронту.

Голова Парламенту зазначив, що докладається багато зусиль для врегулювання ситуації на сході України та висловився за розширення Нормандського формату, який, за його словами, є найбільш ефективним і можливим для імплементації.

Торкаючись питання стосовно проведення місцевих виборів на окупованих територіях, Дмитро Разумков підкреслив, що про це говорити завчасно – до забезпечення необхідних безпекових умов, припинення вогню та виведення іноземних військ, відновлення кордону між Російською Федерацією і Україною та контролю за ним. «Повернення українських прикордонників на кордон між Україною і Росією сприятиме врегулюванню конфлікту, - сказав він. – Поки що з точки зору демократії, а вибори – це прояв демократії, неможливо забезпечити вільне волевиявлення громадян України та діяльність громадських організацій на цій території».

Голова Верховної Ради переконаний, що треба багато ще зробити для повернення українських громадян зі сходу – і фізично, і ментально. «Вірю, що ми цей шлях пройдемо», - наголосив він, повідомляє Інформуправління парламенту.