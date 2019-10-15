Разумков рассказал, как стоит наказывать прогульщиков

Необходимые изменения в Конституцию, чтобы лишать мандатов народных депутатов за прогулы заседаний. Пока такого механизма в законодательстве нет.

Единственное наказание для нардепов в этом случае - лишать прогульщиков заработной платы. Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, пишет "РБК-Украина".

Именно такое наказание предполагают изменения, за которые будут голосовать нардепы.

В дальнейшем, я надеюсь, что нам удастся изменить законодательство. Если депутаты будут заниматься другими делами, то пусть ими занимаются, - пояснил спикер.

Разумков пояснил, что "надо будет вносить изменения для того, чтобы народные депутаты теряли свой мандат"

"Их (народных депутатов - 24 канал) по Кодексу законов о труде лишить должности невозможно. Исключительный перечень, почему человек перестанет быть народным депутатом, предусмотрен в Конституции. Прогулы пока, к сожалению, там не указаны", - добавил он. Какие еще наказания хотят ввести для нардепов

3 сентября Верховная Рада включила в повестку дня проект закона о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата. Документ предлагает забирать у депутата мандата, если суд установит, что политик голосовал в Раде за другого.

Кроме того, в Раде планируют штрафовать нардепов за кнопкодавство на сумму от 50 до 85 тысяч гривен. В связи с этим проектом закона, который предложил заместитель спикера парламента и представитель президента в Раде Руслан Стефанчук, за голосованием нардепов будет следить и выявлять кнопкодавов Аппарат Рады. По материалам 24 канал