Референдум о продаже земли иностранцам состоится до 2024 года, - Разумков

Разумков анонсировал проведение референдума об открытии рынка земли для иностранцев до 2024 года. Украинцам еще надо самим увидеть, как на самом деле будет работать рынок земли.

"Референдум состоится и только после того, как украинское общество определится, что оно готово или не готово привлечь и дать возможность иностранцам покупать землю украинскую или продавать корпоративные права. Тогда этот рынок будет открыт и для иностранцев, но после референдума", - заявил в эфире программы "Право на власть" председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Плюс - будет переходный этап, когда украинские граждане увидят, как работает рынок земли, и после этого, ориентируясь уже не в мифах, а в том, что видят вокруг себя, они будут определяться, надо ли позволять, чтобы к нам пришли там французы, поляки, - добавил спикер парламента.

Разумков напомнил, что надо еще дождаться, чтобы в Украине приняли закон о референдуме: "Это может быть раньше. Я думаю, что это может произойти раньше, чем 2024".

На сегодня большинство украинуцев выступают против того, чтобы землю покупали иностранцы / Инфографика 24 канала Что известно о законопроекте относительно рынка земли?

Рада 13 ноября предварительно одобрила законопроект, который открывает рынок земли в Украине. Если документ одобрят окончательно, то с 1 октября 2020 года можно будет продавать землю сельскохозяйственного назначения государственной или частной собственности.

Купить государственную и коммунальную землю можно будет на публичных прозрачных торгах.

Те, кто арендуют участок, смогут выкупить землю первыми.

Право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании, основанные исключительно украинцами.

Иностранцы и компании, имеющие среди учредителей иностранцев, смогут покупать земли в случае, если за это на соответствующем референдуме проголосует украинский народ. По материалам https://24tv.ua