Рева заявил, что не пойдет в народные депутаты

Министр социальной политики Андрей Рева не будет баллотироваться в народные депутаты на досрочных парламентских выборах

Об этом он сообщил в кулуарах Кабмина журналистам, передает "ДС" со ссылкой на "112 Украина".

"Я 3 года назад, когда шел работать, меня спрашивали: "Вы что, будете народным депутатом?". Я еще тогда говорил, что я не планирую быть народным депутатом. Министром я работал в правительстве Владимира Гройсмана. Если будет правительство Владимира Гройсмана, и он будет считать, что я там буду нужен - это один вариант. Если не будет Владимира Борисовича, премьер- министра - соответственно будет другое правительство. Я таких вариантов не рассматриваю", - сказал Рева.

Напомним, 7 июня премьер-министр Владимир Гройсман представил первую десятку своей партии "Украинская стратегия Гройсмана". В партию войдут часть министров действующего правительства, а также народные депутаты от "Народного фронта".