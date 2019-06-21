Роспуск Рады: полный текст решения КСУ
2019-06-21 14:16
Конституционный суд опубликовал решение о признании указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных выборов конституционным.
Полный текст решения КСУ размещен тут.
Представление в суд подали 62 народных депутата.
Решение суд вынес 20 июня. Оно обязательно к исполнению, окончательно и обжалованию не подлежит. В голосовании приняли участие 16 судей.
Досрочные выборы назначены на 21 июля. По материалам ЛІГАБізнесІнформ.