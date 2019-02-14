Россия направит кандидатов для краткосрочной миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах президента Украины - МИД РФ

Россия направит своих кандидатов в состав краткосрочной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в Украине в соответствии с полученным 12 февраля приглашением, сообщил в среду МИД РФ.

"Российские кандидатуры в состав краткосрочного компонента миссии будут должным образом направлены в БДИПЧ в соответствии с полученным приглашением", - отмечается в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

В сообщении говорится, что соответствующий циркулярный запрос БДИПЧ ОБСЕ поступил в МИД РФ 12 февраля.

МИД РФ напомнил, что ранее ЦИК Украины отклонил заявки, поданные БДИПЧ на аккредитацию двух долгосрочных наблюдателей от России в состав этой миссии. "Из-за этого мы были вынуждены отменить их командирование", - говорится в комментарии.

"Несмотря на это, российская сторона намерена использовать свое право участвовать в международном наблюдении за выборами в другом государстве-участнике ОБСЕ, в данном случае в Украине", - подчеркивает МИД РФ.