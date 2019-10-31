Россия не имеет права голоса по вступлению Украины в НАТО - Столтенберг

У России нет законных оснований вмешиваться и влиять на решение Украины стать членом НАТО.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг сообщил, что решение о вступлении Украины в Североатлантический альянс должны принять Киев и 29 действующих государств-членов НАТО.

Никто другой не имеет права вмешиваться в такое решение. Потому что у нас иногда складывается впечатление, что Россия решает: должна быть Украина членом Альянса или нет. Россия не имеет права голоса. У них нет юридических или реальных оснований, чтобы влиять на подобное решение - сказал генсек НАТО.

Йенс Столтенберг также добавил, что каждая нация имеет право решать, в каких механизмах безопасности она хотела бы участвовать, а в каких - нет.

К слову, ранее генсек НАТО сообщил, что Альянс объединит все форматы сотрудничества с Украиной. По материалам НАТО, ICTV Факти