Розенко о заявлениях Шефира об украинском языке: Одни уже отгребли и за "поребрик"

Вице-премьер-министр Павел Розенко жестко отреагировал на высказывания партнера президента Владимира Зеленского Бориса Зеленского о языковых квотах и языковом законе

Свою позицию чиновник опубликовал на странице в Facebook, передает "ДС".

"Для "новых русских" новой власти в Украине. В свое время, один "фунт" (на фото изображен скандальный экс-нардеп Партии регионов Вадим Колесниченко, - при. "ДС") для одного президента уже отменял закон об украинском языке и писал новый. Судьба этих проходимцев известна: отгребли и за "поребрик", а украинский язык был, есть и будет", - написал Розенко.

"Даже и не думайте! Может повторить", - добавил он.

Напомним, ранее совладелец студии "Квартала 95", соавтор предвыборной программы президента Владимира Зеленского и брат его первого помощника Борис Шефир высказался за уменьшение украинских квот на радио и ТВ, призвал отменить языковой закон и выступил за переговоры с Россией, в частности с "умным человеком" Владимиром Путиным.