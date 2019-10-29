Рябошапка назначил главу департамента по делам Майдана
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил руководителем Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных на Майдане в 2013-2014 годах Виктора Мисяку.
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
Кроме того, Рябошапка подписал приказ о назначении Алексея Донского на должность заместителя руководителя Департамента.
Ранее Виктор Мисяк занимал должность заместителя начальника Департамента - начальника управления организации и процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях специальной категории ГПУ. В свою очередь, Алексей Донской занимал должность начальника отдела организации и процессуального руководства по уголовным производствах Управление специальных расследований ГПУ.
Напомним, в ГПУ создали спецдепартамент, который будет заниматься делами о преступлениях против участников Майдана.
Также новый департамент, который будет заниматься расследованием грубых нарушений прав человека, был создан в ГПУ.
Ранее сообщалось, что с ОПГ изъяли документы, связанные с делом Майдана. По материалам Слово і Діло.