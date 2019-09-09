Рябошапка назвал приоритеты в расследовании резонансных преступлений в Украине

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка ставит перед собой в приоритет расследование самых резонансных преступлений в Украине, а также отмечает важность не только наказания виновных, но и возвращения в бюджет страны украденных денег.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

По его словам, недавно он обсуждал с главой МВД дело об убийстве Шеремета и некое резонансное дело в Одессе, отказавшись раскрывать детали по нему. Кроме того, он озвучил основные приоритеты работы своего ведомства.

"Можно выделить несколько категорий резонансных дел ... Дела, связанные с расследованием преступлений, совершенных на Майдане, и то, что было после Майдана. Очевидно, что это дела, связанные с национальной безопасностью и обороной. Страна фактически в состоянии войны, в то же время существовала ситуация с "Укроборонпромом" (коррупция - ред.). Я для себя ставлю в приоритет также преступления, совершенные "элитой", в том числе коррупцию, возвращение в бюджет государства украденных активов. Это банки, которые грабились, и активы, из которых выводились. Это государственные предприятия, которые грабились в последнее время. В этих делах не просто лицо должно быть осуждено, но также деньги должны быть найдены и возвращены. Это, наверное, самый важный участок - вернуть деньги. Тут мне нужен Касько (новый заместитель генпрокурора Виталий Касько - ред.) как человек, который очень хорошо понимает, что такое международное сотрудничество, как это работает заграницей, у него есть прекрасные контакты - как с представителями правоохранительных органов, так и международных организаций, которые могут нам в этом помочь", - сказал Рябошапка