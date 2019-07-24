Рябошапка заявил, что оценивает шансы стать генпрокурором 50/50

Заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка заявил, что оценивает свои шансы возглавить Генеральную прокуратуру Украины 50/50. Об этом он сказал в среду, передает "Интерфакс-Украина".

В ответ на вопрос о том, как он оценивает вероятность своего назначения главой ГПУ, Рябошапка сказал: "Не знаю, 50%, наверное, - или да, или нет".

Он добавил, что для такого назначения нужно, во-первых, представление президента, а во-вторых - решение парламента.

По словам Рябошапки, президент предлагал ему лично стать генпрокурором, "и не раз".

Он отметил, что поддерживает инициативу президента, и уточнил: "Я поддерживаю все инициативы президента".

Замглавы Офиса сказал, что о других кандидатурах на пост генпрокурора ему не известно.

"У нас много идей, как можно изменить систему прокуратуры", - подчеркнул замглавы Офиса президента.

При этом Рябошапка не стал конкретизировать, о чем идет речь, отметив: "Возможно, будет какой-то другой кандидат на должность генпрокурора, парламент выберет его, и он воспользуется моими идеями".

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кандидатуру Руслана Рябошапки рассматривают на должность генпрокурора. По материалам 112.ua