Рыбалка возглавил в ВР новое межфракционное объединение "Независимость и развитие"

Народный депутат от Радикальной партии Сергей Рыбалка стал главой нового межфракционного объединения в парламенте "Независимость и развитие". О создании объединения сообщил в среду на заседании Верховной Рады спикер Андрей Парубий, стенограмма опубликована на сайте парламента.

"Я знаю настроения прогрессивных коллег - в условиях смены власти Верховная Рада не должна бездействовать. И если новый президент не имеет опыта и четкой программы - мы ему поможем", - заявил Рыбалка в комментарии агентству "Українські новини".

В объединение вошли нардепы от фракции Радикальной партии, из Блока Петра Порошенко, "Народного фронта", Оппозиционного блока и группы "Воля народа". Рыбалка убежден, что "Независимость и развитие" будет расти и покажет пример объединения для обсуждения и продвижения реформ.

"Подряд двое выборов. Времени на раскачку нет. Огромный уровень госдолга, на обслуживание которого тратим больше, чем можем заработать в результате небольшого роста. Сырьевая экономика и тотальная коррупция программируют следующие кризисы. Остается риск дальнейшего распада Украины. Поэтому нельзя терять еще полгода на политические дрязги и коалиционные торги", - считает политик.

Он добавил, что победа кандидата в президенты Владимира Зеленского означает, что граждане страны хотят перемен.

"Огромная поддержка Зеленского свидетельствует: люди не простили власти коррупцию и имитацию реформ. Люди не почувствовали результатов в своих карманах, не увидели справедливости в судах, устали искать достойную работу и продолжают уезжать за границу. Но результат выборов - это шанс для нас всех объединиться и начать работать над настоящими преобразованиями, которые кардинально изменят жизнь людей", - резюмировал народный депутат. По материалам Гордон