Рыбчинский вышел из "Воли народа" и вступил в "Батькивщину"

Народный депутат Украины Евгений Рыбчинский вышел из состава депутатской группы "Воля народа" и вступил в ряды фракции "Батькивщина".

Об этом он сообщил в блоге на "Украинской правде".

"Потому, что я не хочу оставаться в стороне строительства сильной и независимой Украины, я подал заявление о вступлении во фракцию партии Батькивщина", - написал Рыбчинский.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", на заседании Верховной Рады 6 июня о выходе из "Воли народа" и вступлении Рыбчинского в "Батькивщину" огласил спикер парламента Андрей Парубий.

Напомним: После выхода Рыбчинского в "Воле народа" остаются 17 народных депутатов. Согласно законодательству, Парубий может объявить о роспуске группы в связи с тем, что в ее составе меньше чем 19 человек.

Количество нардепов в "Батькивщине" теперь составляет 21.

Рыбчинский прошел в парламент по мажоритарному округу N211 (Киев), до членства в "Воле народа" около года находился во фракции "Блок Петра Порошенко".

По материалам Українська правда.