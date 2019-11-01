С 1 ноября народные депутаты переходят на электронную форму регистрации
2019-11-01 07:19
С 1 ноября народные депутаты переходят на электронную форму регистрации, напоминает первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.
"Мы отказываемся от бумажной регистрации, и с завтрашнего дня регистрация будет проводиться путем установки карты (для электронного голосования ) и нажатием кнопки "за", - сообщил Стефанчук на вечернем заседании парламента в четверг.
Он попросил депутатов придти на работу вовремя.
Регистрация проводится в начале утреннего пленарного заседания