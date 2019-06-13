Саакашвили назвал первую десятку списка партии "Рух нових сил"

Михаил Саакашвили 13 июня представил список партии "Рух новых сил" для участия в досрочных парламентских выборах.

Об этом политик сообщил на пресс-конференции.

В первую десятку вошли: Михаил Саакашвили - лидер партии "Рух новых сил"; Давид Сакварелидзе - экс-заместитель Генерального прокурора в Украине, соучредитель партии "Рух новых сил"; Олесь Доний - бывший народный депутат Украины; Наталья Жукова - двукратная чемпионка Европы по шахматам; Владимир Лановой - бывший министр экономики Украины; Елена Терещенко - жена мэра Глухова (Сумская область) Мишеля Терещенко; Дмитрий Булах - депутат Харьковского областного совета; Анна Соломатина - экс-глава департамента финконтроля НАПК; Олег Михайлик - общественный активист; Игорь Черняк - адвокат, член правления "Харьковского антикоррупционного центра".

Напомним, ранее Саакашвили заявил о самостоятельном участии "Руха новых сил" в выборах, невзирая на проблемы с регистрацией и сбором средств на залог для участия в парламентской гонке. Он также отверг предложение Виталия Кличко возглавить список партии "УДАР". Предложение Саакашвили делал и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

По материалам http://fakty.ua/