Саакашвили собирается вернуться в Грузию

Экс-президент Грузии и лидер "Руха новых сил" Михаил Саакашвили заявил, что в ближайшее время вернется на родину. Об этом со ссылкой на его интервью телеканалу Mtavari Arkhi пишет Lenta.ru.

Саакашвили объявил, что чувствует себя в Украине хорошо, однако, по его мнению, сейчас грузины теряют свою родину. Поэтому он планирует вернуться в Грузию в ближайшие месяцы. Комментируя будущее "Руха новых сил", Саакашвили сказал что не сможет заниматься другими делами до тех пор, пока не "остановит эту разруху и разрушение страны".

Саакашвили планирует вместе с грузинским народом завершить правление лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.

"Они настолько слабы, что не окажут сопротивление грузинскому народу", - заявил Михаил Саакашвили, сказав также, что он не исключает революционного сценария развития событий в стране, который должен закончится выборами.