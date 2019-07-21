Садовий заявив про відставку з посади очільника "Самопомочі"

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив про готовність піти у відставку з посади очільника партії "Самопомочі".

Відповідну заяву політик зробив у неділю, 21 липня, на каналі 1+1 під час обговорення попередніх результатів виборів до парламенту, передає Zaxid.net.

На запитання ведучої про майбутнє "Об'єднання "Самопоміч" Андрій Садовий відповів про неможливість у майбутньому поєднувати роботу мера Львова і посаду партійного лідера.

"Не можна бути одночасно мером і лідером партії. Це дуже важко. Я побачив це за ці п'ять років. Моя робота - це мер Львова. Думаю, що є такий нормальний демократичний принцип: якщо ти не привів партію до перемоги, то ти повнен подати у відставку. Партія повинна обрати нового керівника", - заявив політик.

При цьому Андрій Садовий повідомив, що залишиться в "Самопомочі" як член партії. Імені можливого нового лідера "Самопомочі" політик не назвав.

Нагадаємо, що за даними Національного екзит-полу "Самопоміч" отримала 0,7%25 голосів виборців.