САП не может нормально работать из-за Холодницкого - посол ЕС

Посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли считает, что Специализированная антикоррупционная прокуратура не работает должным образом из-за ее руководителя Назара Холодницкого.

Такое мнение Мингарелли выразил в интервью "Европейской правде".

"Что же касается САП - здесь вполне понятно, что проблемы связаны лично с господином Холодницким. Не моя работа решать, надо его менять или нет, но очевидно, что руководитель САП должен быть способен к хорошему сотрудничеству с НАБУ, чего сейчас нет", - сказал посол.

"Мы надеемся, что сложности, с которыми Специализированная антикоррупционная прокуратура сталкивается уже более года, так или иначе исчезнут, и начнется нормальное сотрудничество между САП и НАБУ. А оно необходимо", - подчеркнул он. Читайте также: САП не хочет превращать следствие в шоу - Холодницкий

Посол также отметил, что в ЕС рассчитывают на то, что Высший антикоррупционный суд начнет работу с 5 сентября.

"Мы также надеемся, что Верховный суд начнет приносить результаты. В том смысле, что он начнет работать, как положено и как следовало ожидать от реформированного Верховного суда", - сказал Мингарелли.

Как сообщал Укринформ, Высокий представитель ЕС ФедерикаМогерини объявила 9 июля о назначении 43 новых глав делегаций ЕС в третьих странах в рамках ротации 2019 года, которые формально приступят к исполнению обязанностей после согласования со странами назначения. В частности, назначение в Украине получил представитель Эстонии Матти Маасикас. По материалам Укринформ.