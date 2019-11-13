СБУ состоит из клановых систем, - Баканов

Служба безопасности Украины представляет собой несколько "клановых систем"

Об этом глава спецслужбы Иван Баканов заявил в интервью "Главкому", передает "ДС".

Отвечая на вопрос о том, как его восприняли в СБУ, являющейся "закрытой кастовой системой", Баканов заявил: "Ну, я бы не сказал, что это система. Это - системы. И, пожалуй, они не кастовые, а клановые. Кланы мне здесь не рады, конечно. Не скажу, что привычно, но я чувствую себя здесь уверенно".

Также Баканов признался, что его "раздражает саботаж верхушки", а "вдохновляет профессионализм рядовых работников".

"Система не восприняла меня дружелюбно. Конечно было сопротивление, саботаж. Но я отношусь к этому спокойно, потому что любой новый руководитель на любом предприятии сталкивается с теми же проблемами, с которыми столкнулся я", - сказал он.