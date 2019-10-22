СБУ задержала экс-заместителя министра экономики по подозрению в госизмене

Служба безопасности Украины задержала экс-заместителя министра экономики, который подозревается в государственной измене за нанесение масштабного ущерба обороноспособности нашего государства.

Об этом сообщает пресс служба СБУ.

"Оперативники и следователи СБУ установили, что чиновник Министерства экономического развития и торговли Украины, чиновники госпредприятия "Украинский центр "Безопасность" и государственной акционерной холдинговой компании "Артем" действовали вопреки интересам Украины в пользу зарубежной компании. Они заключили с иностранцами заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму более 16,5 миллиона долларов США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате незаконной сделки авансовый платеж в размере более, чем 8,2 миллиона американских долларов был переведен на счета фиктивных оффшорных предприятий и присвоен участниками схемы. А иностранная компания оборудование в Украине не поставляла. Действия злоумышленников поставили под угрозу обеспечение Вооруженных сил боеприпасами во время противодействия российской агрессии.

"22 октября контрразведка СБУ во исполнение решения следственного судьи задержала в международном аэропорту "Борисполь" бывшего заместителя министра экономического развития и торговли Украины. Экс-чиновнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины", - отмечается в сообщении.

СБУ не уточняет фамилию эксзаместителя министра, однако, по данным СМИ, речь идет о бывшем замминистра экономики Юрии Бровченко, который был на этой должности в 2011-2015 годах. По материалам Укринформ