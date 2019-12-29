Сегодня на пункте пропуска "Майорск" под Горловкой обменяют пленных. Из которых весомая часть (по крайней мере со стороны Украины) - это политзаключенные, соотбает Страна.ua.

То есть те, кого судили по политически ангажированным статьям. А не взяли в плен на Донбассе.

Наиболее яркими представителями этой когорты являются пятеро "беркутовцев", харьковский ученый Мехти Логунов, спортсменка Дарья Мастикашева. Что же до участников конфликта на Донбассе - то, по слухам, в "ДНР" отдадут бразильского наемника Рафаэля Лусварги.

Официально Украина не называет времени, когда начнется обмен. Однако разные инсайдеры сходятся на том, что он произойдет ближе к 11 утра. Штаб ООС уже заявил, что пункт "Майорск" на этот день будет перекрыт для движения.

Киев также пока не раскрывает формулы. Сепаратисты же говорят, что Украина освободит 87 человек, а "республики" - 55.