Сегодня последний день регистрации кандидатов в народные депутаты

20 июня - последний день, когда можно подать документы на регистрацию кандидатом в народные депутаты.

Центризбирком уже зарегистрировал 1600 выдвиженцев, говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Однако немало претендентов отложили поход в ЦИК на последний день, поэтому комиссия будет работать до полуночи.

Внеочередные парламентские выборы в Украине запланированы на 21 июля. Конституционный суд проверяет указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента на соответствие основному закону. Впрочем, каким бы ни было определение суда, приостановить выборы, вероятнее всего, она не сможет, считают в ЦИК.

В четверг, а это - последний день, когда можно подать документы на регистрацию кандидатом в народные депутаты, ЦИК будет работать до полуночи. Центризбирком уже зарегистрировал 1600 кандидатов в народные депутаты. Но многие из претендентов отложили поход в ЦИК на последний день. По материалам ТСН.ua