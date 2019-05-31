Сегодня заседание СНБО будет посвящено теме энергетики

Заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины 31 мая будет посвящено темам энергетики

Об этом в эфире канала "1+1" 30 мая заявил секретарь СНБО Александр Данилюк, передает "ДС".

"Заседание СНБО будет посвящено проблемам энергетики. Это достаточно широкая тема, но она одна. Неправильно было бы наполнять СНБО вопросами, которые возникают каждый день. Нам надо фокусироваться на системных решениях, позволяющих искать не точечные решения, а системно решать проблемы, накопившиеся в государстве... Мы будем рассматривать проблемные вопросы, которые стоят не только с сфере электроэнергетики, а также угольной сфере, в сфере ядерной энергетики и газовой сфере. Проблем накопилось много", - сказал Данилюк.

Он добавил, что заседание пройдет в новом формате.

"Завтра мы внедряем новый формат. Мы не хотим, чтобы это был формат заседания, а чтобы это был более открытый диалог с Кабинетом министров. И мы услышали позицию премьер-министра, который хочет сейчас конструктивного сотрудничества, и это совпадает с позицией президента. Поэтому мы внедряем новый формат работы, который также предусмотрен законом, - это совещание членов СНБО под председательствованием президента", - сказал секретарь СНБО.

Напомним, Александр Данилюк также заявил, что у Президента Владимира Зеленского есть кандидатуры на должности министра иностранных дел, министра обороны и главы Службы безопасности Украины.