Секс-скандал в Раде: отставку Яременко утвердили

Фракция Слуги народа рассмотрела заявление Богдана Яременко об отставке с должности председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и определила его преемников. Об этом в Facebook сообщила депутат Слуги народа Евгения Кравчук.

Кравчук отметила, что Яременко никоим образом не нарушил закон и обещания, данные избирателям и команде.

"Вместе с тем, написав заявление, он поступил как патриот и профессиональный дипломат, понимая, которые могут быть риски не столько для партии, как для украинского парламента и страны в целом на международной арене. И мы благодарим его за это", - добавила депутат .

По ее данным, среди кандидатов на должность главы комитета - Елизавета Ясько, Святослав Юраш, Галина Михайлюк и Александр Мережко.

"По этому поводу у нас пройдут внутренние праймериз, на которых определим сильнейшего", - сообщила Кравчук.

Напомним, что 30 октября журналисты сфотографировали в Верховной Раде, как Яременко, во время работы в сессионном зале, договаривается в сети знакомств о встрече за деньги.

Яременко написал заявление о сложении полномочий председателя комитета. В то же время он заявил, что передаст заявление председателю Верховной Рады "только когда и если решение о моей отставке примет фракция партии Слуга народа". По материалам Корреспондент.net