Сенцова и Кольченко вызовут в прокуратуру

Освобожденных в результате масштабного обмена Олега Сенцова и Александра Кольченко намерены допросить в прокуратуре АР Крым. Украинцы будут свидетельствовать по делу об их похищении весной 2014 года на оккупированном полуострове.

Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Екатерина Диденко, передает "Громадське радіо".

По ее словам, в деле о похищении уже бывшим пленникам Кремля планируют предоставить статус потерпевших. Пресс-секретарь крымской прокуратуры добавила, что процессуальные действия будут проводить после того, как Сенцова и Кольченко осмотрят медики.

Как известно, сейчас освобождены из российского плена политзаключенные находятся в больнице "Феофании". Туда 11 кремлевских пленников привезли в субботу, и сейчас их уже осталось восемь. Врачи не могут пока называть диагнозов, однако один из освобожденных - Станислав Клих, переведен в спецотделение. В амбулаторном режиме в больницу приходит Роман Сущенко. Олег Сенцов от пребывания в медучреждении отказался, однако по телефону держит контакт с врачом. Он попросил обследовать его маму