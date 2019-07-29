Сергій Горбатюк готовий надати докази до підозр суддям Окружного адмінсуду Києва

Слідчі Управління спецрозслідувань готові надати усі докази до проєктів підозр керівництву і двом суддям Окружного адмінсуду Києва на нараді у керівництва Генпрокуратури

Про це сказав керівник управління Сергій Горбатюк, коментуючи заяву прессекретаря генпрокурора Лариси Сарган про відсутність доказової бази, повідомляє Укрінформ.

"У тексті підозри викладається суть обвинувачення, ніякі докази не викладаються. Коли прокурор, який розглядає ці проєкти підозр, хоче вивчити матеріали провадження, він збирає нараду чи витребовує кримінальне провадження, вивчає і дивиться, чи підтверджуються факти доказами. Ніхто супровідним листом не направляє докази разом з проєктом підозри - лише текст", - сказав він.

Водночас, Горбатюк достеменно не знає, чи звертався хтось із керівництва ГПУ з проханням надати докази у цій кримінальній справі.

"Я у відпустці. Може, хтось комусь і дзвонив і витребовував докази, але мені це невідомо", - сказав керівник Управління спецрозслідувань.

26 липня за результатами зібраних доказів слідчі прокурори підготували проект повідомлення підозри стосовно чотирьох суддів керівництва Окружного адміністративного суду Києва.

Голова ОАСК Вовк подавав до свого ж суду на членів ВККС, бо не хотів проходити переатестацію.

27 липня голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що оприлюднені Національним антикорупційним бюро аудіозаписи є монтажем. Генеральний прокурор України Юрій Луценко розповів, коли ухвалить рішення, чи підписувати підозри суддям Окружного адміністративного суду Києва Прессекретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що до проєктів повідомлень про підозру керівництву і суддям Окружного адмінсуду Києва не додано жодних доказів.