Шокин попытается через ВС восстановиться в должности генпрокурора

ерховный суд рассмотрит иск бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина о незаконности его увольнения. Об этом говорится в материалах суда, передает УНН.

"Открыть производство по вновь открывшимся обстоятельствам по делу по иску к Президенту Украины, Верховной Раде Украины о признании незаконными и отмене решений. Дело рассматривать по правилам упрощенного искового производства коллегией судей в составе пяти судей", - говорится в материалах суда.

При этом в суде отметили, что следующее судебное заседание состоится в 10:00, 3 октября 2019 года в помещении суда по адресу: ул. Московская, 8, корпус 5, г. Киев.

Напомним, в июле 2017 года Верховный суд уже отказывался восстановить Виктора Шокина в должности генпрокурора.