Шоумен Сергей Сивохо стал советником секретаря СНБО

Шоумен Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета национальной безопасности обороны. Об этом он написал на своей странице в Facebook, продемонстрировав соответствующее удостоверение.

По его словам, он будет заниматься вопросами реинтеграции Донбасса.

"Начинаю неделю в новой должности: советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Для меня это большая ответственность. Планов невероятное количество. Впереди много сложной и важной работы. Очень надеюсь на вашу поддержку. Не подведу", - написал Сивохо.

Сергей Сивохо украинский актер кино и телевидения, телеведущий, продюсер, шоумен, радиоведущий, пародист. Участник КВН. Был творческим директором украинских телерадиокомпаний, в том числе и в "Квартал 95".

Отметим, что на парламентских выборах Сивохо был выдвиженцем от "Слуги народа" в одном из округов Донецкой области (No 49), однако занял лишь третье место и не прошел в Раду. По материалам Сегодня.ua