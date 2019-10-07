Штайнмайер отреагировал на критику его формулы по Донбассу

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отверг критику своей "формулы" по Донбассу, которую он предложил еще будучи министром иностранных дел Германии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Президент ФРГ уверяет, что действия и их последовательность стоит обсуждать.

"Формула Штайнмайера" - это попытка превратить большие шаги, которые обе стороны конфликта не готовы были применять, на серию маленьких", - подчеркнул Штайнмайер.

Президент Германии также отметил, что три года назад переговоры в нормандском формате в Париже не продвигались, несмотря на то, что было понятно, что следует реализовать в рамках минских соглашений, для обеих сторон это были слишком серьезные действия.

Он отбросил мысли о том, что на содержание его "формулы" сильное влияние оказала Россия. Штайнмайер выразил удивление в связи с полемикой вокруг его "формулы" в Украине и отметил, что в переговорах по ней ранее принимал участие бывший президент страны Петр Порошенко.

Как известно, "формула Штайнмайера" предусматривает проведение на неподконтрольных территориях Донбасса выборов при условии предоставления региону особого статуса.

6 октября в Киеве под Офисом президента собрались тысячи активистов, которые протестовали против "формулы Штайнмайера". В протесте приняли участие представители различных политических и общественных формирований. Активисты принесли с собой флаги Украины и УПА, и кричали "Вова, выходи", "Кучму геть", "Зелю прочь", а также "Нет капитуляции".