Шуфрич "забыл" задекларировать более 14 млн грн - НАПК

Выводы относительно выявленных признаков уголовных правонарушений направлены в НАБУ и Нацполицию

Народный депутат от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич указал недостоверные данные в своей декларации за 2015 год на сумму почти 14,3 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"Недостоверно указал данные в декларации за 2015 год народный депутат Нестор Шуфрич (ранее НАЗК установило недостоверные сведения в декларациях народного депутата за 2016 и 2017 годы). Сумма установленных недостоверных сведений в декларации Нестора Шуфрича за 2015 год составляет почти 14,3 млн грн", - говорится в сообщении.

НАЗК также установило, что недостоверные сведения в своих декларациях указали депутат Кировоградского областного совета Денис Руденко, депутат Петропавловско-Борщаговского сельского совета Киево-Святошинского района Оксана Кулагина и председатель Красноградской РГА Евгений Третьяков.

Обоснованные выводы относительно выявленных признаков уголовных правонарушений направлены в НАБУ и Нацполицию. По материалам Главком.