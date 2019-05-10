Шустер: Результат Ігора Смешка – це вирок Порошенку (відео)

В інтерв'ю у програмі "Бацман" на телеканалі "112 Україна" 9 травня 2019 року відомий журналіст і телеведучий Савік Шустер заявив, що «результат Ігора Смешка – це вирок Порошенку».

«Виявляється, в суспільстві є велика кількість людей, які вважають, що честь, чесність, порядність і так далі-це дуже важливо сьогодні для України». "Результат Смешка, я вважаю, не в меншій мірі вирок для Порошенка, ніж Зеленський. Тому що всі люди, які повинні були голосувати за верховного головнокомандувача, проголосували за іншу людину".

«Результат Смешка для мене – сюрприз. І при цьому приємний сюрприз».

#Смешко #СилаіЧесть #вибори