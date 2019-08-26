Синод греческой православной церкви рассмотрит вопрос признания ПЦУ

Принятое решение может повлиять на ситуацию с признанием Православной церкви Украины другими странами

Элладская православная церковь созвала сегодня постоянный Священный синод, в рамках которого рассмотрит вопрос признания Православной церкви Украины. Об этом сообщает издание Romfea.

Заседание духовенства продлится три дня - до 28 августа. Свое мнение о признании ПЦУ Священным синодом церкви Греции будут представлять докладчики, назначенные самим Синодом.

Принятое решение может повлиять на ситуацию с признанием Православной церкви Украины другими странами.