Синод греческой православной церкви рассмотрит вопрос признания ПЦУ
2019-08-26 22:53
Принятое решение может повлиять на ситуацию с признанием Православной церкви Украины другими странами
Элладская православная церковь созвала сегодня постоянный Священный синод, в рамках которого рассмотрит вопрос признания Православной церкви Украины. Об этом сообщает издание Romfea.
Заседание духовенства продлится три дня - до 28 августа. Свое мнение о признании ПЦУ Священным синодом церкви Греции будут представлять докладчики, назначенные самим Синодом.
Принятое решение может повлиять на ситуацию с признанием Православной церкви Украины другими странами.